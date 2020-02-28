إقبال كثيف في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالمنيا

تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة المنيا اقبال كثيف من الناخبين والتي يتنافس عليها 21 مرشح على 7 مقاعد لشعب الميكانيكا ، والكهرباء ، والمدنى والتي تستمر حتى السابعة مساءً.





ويتنافس 7 مرشحين عن شعبة الكهرباء لاختيار 2 منهم وهم زكريا عبد الحكيم عبد العليم ، محمد رجب نجيب ، علاء فريد ذكى ، مؤمن عبد الحميد محمد ، شاهيناز احمد فؤاد ، وليد محمد عبد الحفيظ ، منصور ابراهيم عبد الرحمن.





كما يتنافس عن شعبة الميكانيكا 9 مرشحين لاختيار 4 منهم وهم المهندسين حسين سعد ابراهيم ، احمد على ثروت ، حاتم خديوى حسين ، تاوضروس لبيب صالح ، عماد يحيى محمد ، عماد عدلى فهمى ، حسام الدين حسنى ، هشام هارون عطية ، عبد اللطيف سيد عثمان ".





ويتنافس على شعبة المدنى 5 مرشحين لاختيار مهندس منهم وهم محمد عادل محمد على ، ناصف اسحق واصف ، ياسر ايمن فتح الله ، عادل بولس راغب ، احمد محمد نجيب .



