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محافظات

إقبال كثيف في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالمنيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة المنيا اقبال كثيف من الناخبين والتي يتنافس عليها 21 مرشح على 7 مقاعد لشعب الميكانيكا ، والكهرباء ، والمدنى  والتي تستمر حتى السابعة مساءً.

ويتنافس 7 مرشحين عن شعبة الكهرباء لاختيار 2 منهم وهم زكريا عبد الحكيم عبد العليم ، محمد رجب نجيب ، علاء فريد ذكى ، مؤمن عبد الحميد محمد ، شاهيناز احمد فؤاد ، وليد محمد عبد الحفيظ ، منصور ابراهيم عبد الرحمن.

كما يتنافس عن شعبة الميكانيكا  9 مرشحين  لاختيار 4 منهم وهم المهندسين حسين سعد ابراهيم ، احمد على ثروت ، حاتم خديوى حسين ، تاوضروس لبيب صالح ، عماد يحيى محمد ، عماد عدلى فهمى ، حسام الدين حسنى ، هشام هارون عطية ، عبد اللطيف سيد عثمان ".

ويتنافس على شعبة المدنى 5 مرشحين لاختيار مهندس منهم وهم محمد عادل محمد على ، ناصف اسحق واصف ، ياسر ايمن فتح الله ، عادل بولس راغب ، احمد محمد نجيب . 

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، بمقر نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.
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