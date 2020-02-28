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برلمان

عليه التنحي.. برلماني: أردوغان لم يعد يصلح للرئاسة بعد تدهور أحوال تركيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
أكد النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تركيا تمر بمرحلة مخاض عسير، فهناك تبرم كامل من سياسات أردوغان وتورطه ومقتل الجنود الأتراك في سوريا وليبيا. مشددا على تعالي الأصوات التي تطالب بتنحي أردوغان ووقف انهيار الاقتصاد التركي.

ونوه النائب في بيان له، بما ذكرته رئيسة حزب الخير التركى ميرال أكشنار، الملقبة بالمرأة الحديدية فى تركيا، والتي أكدت أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لا يصلح لتولى منصب الرئاسة خاصة عقب الإخفاقات التى شهدتها البلاد مؤخرًا خاصة بعد التدخل العسكرى فى سوريا وليبيا، وسخرت، أكشنار من قول أردوغان لدينا بعض القتلة فى ليبيا قبل أن ينكر قوله، معتبرة تصريحات أردوغان اعترافًا بمقتل الأتراك من أجل مجد شخصى له.

ولفت الى الانهيارات المتواصلة في الاقتصاد التركي، وتدني قيمة الليرة التركية يوما بعد الآخر، قائلا انها نتيجة طبيعية لاخفاق أردوغان واستمرار رهانة على الميلشيات الإرهابية لدعم موقفه "الشعب التركي فاض به الكيل من جراء سياسات أردوغان".
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