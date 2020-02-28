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أخبار البلد

خبير ينجح في إنتاج شتلات الجوجوبا لزراعتها في الصحراء.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:34 م
شتلات الجوجوبا
شتلات الجوجوبا
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صدى البلد
نجح الخبير الزراعي المهندس على سويد خبير تربية شتلات الجوجوبا، فى إنتاج شتلات بموصفات خاصة تتحمل درجات الحرارة العالية والرطوبة والعطش وملوحة التربة وتجود زراعتها فى الأراضى الصحراوية . 

وأوضح سويد خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن زراعة شتلات الجوجوبا فى الصحراء تمر بأهم خطوة وهى اختيار الشتلة المناسبة التى تصلح لأجواء الصحراء وتتميز بجودتها وتحملها للملوحة وقسوة الطبيعة والجفاف والعطش.

واضاف سويد ، أن منتج الجوجوبا مطلوب فى السوق المحلى والأسواق الخارجية ، خاصة وان أسعار البذور تضاعفت لأنها تدخل فى كثير من الصناعات الطبية والتجميلية .
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