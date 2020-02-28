خبير ينجح في إنتاج شتلات الجوجوبا لزراعتها في الصحراء.. شاهد

نجح الخبير الزراعي المهندس على سويد خبير تربية شتلات الجوجوبا، فى إنتاج شتلات بموصفات خاصة تتحمل درجات الحرارة العالية والرطوبة والعطش وملوحة التربة وتجود زراعتها فى الأراضى الصحراوية .





وأوضح سويد خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن زراعة شتلات الجوجوبا فى الصحراء تمر بأهم خطوة وهى اختيار الشتلة المناسبة التى تصلح لأجواء الصحراء وتتميز بجودتها وتحملها للملوحة وقسوة الطبيعة والجفاف والعطش.



