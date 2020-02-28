شاهد.. راغب علامة يسترجع ذكرياته مع ابنه

فكّرتو شي حرامي بالأوّل.. طلعت أنا هربان من المقابلة، و أهم شي انّو تركتلّوا لبيّ

ميكى

ماوس".





فيما عبر المتابعون عن حبهم له بهذه الطريقة :" حب الأطفال احساس بالبراءة والنعًمة ،الحب الحقيقي "

وعلق آخر " حياااتي خالد ولا اهضم ، وراغب قمر".





وكان راغب علامة قد أحيا حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان، وبدأه بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه .









































نشر النجم راغب علامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، فيديو يجمعه بإبنه فى طفولته وعلق عليه :"منذ يومه الأول ..وهو يملك شخصيته الخاصه ،