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برلمان

مستقبل وطن عن تخصيص إيميل لتلقي مقترحات الطلاب: إنهاء لعصر الروتين

السبت 29/فبراير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
أشادت الدكتورة صبورة السيد، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن بالجيزة، بتخصيص وزارة التربية والتعليم، بريدا إلكترونيا لتلقي آراء طلاب الثانوية العامة في مقترح الجدول الخاص بالامتحانات، لافتة أن هذه الخطوة تهدف لإشراك الطلاب وأولياء الأمور في وضع الجداول، وفتح باب المشاركة وتبادل الآراء بشأن التصور النهائي لجدول الامتحانات، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

وأكدت صبورة السيد في بيان لها، أن الوزارة تسعى لإنهاء عصر الروتين التعليمي، وإجبار الطلاب على القرارات التي تتخذها الوزارة، والعمل على تطوير المنظومة بشكل متكامل.

وأضافت امين مساعد الجيزة، أن منظومة التعليم في مصر شهدت نهضة حقيقة في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأصبح التعليم من أكبر المشروعات القومية لإعادة مصر على خريطة التصنيفات الدولية المتقدمة في مستوى التعليم.
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