نقيب المهندسين: إشراف قضائي كامل على الانتخابات.. والإقبال أفضل من الماضي

أعرب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين العام، عن سعادته بإقبال المهندسون على لجان الإقتراع، مشيرا إلى أن الإقبال على انتخابات التجديد النصفي لهذا العام أفضل بكثير من الإقبال على انتخابات ٢٠١٨.

وأوضح أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، مضيفا أن كل الأمور في نصابها الصحيح منذ الساعات الأولى لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وأكد ضاحي في تصريحات صحفية له على هامش اليوم الانتخابي، أن الإنتخابات تقبع تحت إشراف قضائي كامل، موضحا ان المهندسين واعيين ويعلمون جيدا الدور الواقع على عاتقهم.

ورحب ضاحي بجميع المرشحين، متوقعا زيادة عدد المهندسين في الفترة المسائية، وأوضح أنه في حال زيادة الإقبال فسيتم تمديد فترة التصويت.