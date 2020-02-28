حسن مصطفى: كل الثقة في الحكومة قبل مونديال اليد 2021

أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على كامل ثقة الاتحاد في الحكومة المصرية وذلك في اطار استعداد مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد 2021.





وقال حسن مصطفى في تصريحات له، إن الاتحاد الدولي له كل الثقة في الحكومة المصرية والدكتور مصطفى مدبولي واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.





وأشار حسن مصطفى في تصريحاته إل ى أن مصر معتادة على تنظيم البطولات الكبرى، ودائمًا ما تقدم نموذجا مشرفا لاستضافات الاحداث الدولية.





كما شدد رئيس الاتحاد الدولي في تصريحاته على انه لم يجد من الحكومة المصرية الا كل التعاون من اجل خروج البطولة من الناحية التنظيمية بشكل متميز وعلى أعلى مستوى.



