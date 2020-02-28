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رياضة

حسن مصطفى: كل الثقة في الحكومة قبل مونديال اليد 2021

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد الدكتور حسن مصطفى  رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على كامل ثقة الاتحاد في الحكومة المصرية وذلك في اطار استعداد مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وقال حسن مصطفى في تصريحات له، إن الاتحاد الدولي له كل الثقة في الحكومة المصرية والدكتور مصطفى مدبولي واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وأشار حسن مصطفى في تصريحاته إلى أن مصر معتادة على تنظيم البطولات الكبرى، ودائمًا ما تقدم نموذجا مشرفا لاستضافات الاحداث الدولية.

كما شدد رئيس الاتحاد الدولي في تصريحاته على انه لم يجد من الحكومة المصرية الا كل التعاون من اجل خروج البطولة من الناحية التنظيمية بشكل متميز وعلى أعلى مستوى.

وفي الفترة الحالية تعقد عدد من الاجتماعات بين الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد المصري للعبة و وزارة الشباب والرياضة، وذلك في اطار الاستعداد للبطولة، بالاضافة الي استضافة اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الدولي في مصر لاول مرة في تاريخها خلال الايام القليلة المقبلة.
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