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تعليم

تناول البقوليات والاستماع لأغاني التراث.. توصيات مؤتمر "تربية نوعية عين شمس"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:20 م
توصيات مؤتمر التربية
توصيات مؤتمر التربية النوعية بعين شمس العلمي السابع والدولي
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حسام الفقي
نظمت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والدولي الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى" تحت رعاية الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من اليوم ٢٥ فبراير إلى ٢٧ من فبراير ٢٠٢٠ بمدينة العين السخنة .


وجاءت توصيات الؤتمر نشر حملات التوعية الصحية والمحاضرات و إرشاد الأباء والأمهات لأهمية الحوار مع أبنائهم خصوصاَ في مرحلة المراهقة لتوجيههم وتقويم سلوكهم للتقليل من التنمر الالكتروني و إعداد برامج توعية في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة من خلال المتخصصين من أساتذة علم النفس والصحة النفسية وأخصائيين إدارة العلاقات والشئون الأسرية لتوعيتهم بخطورة إدمان وسائل التواصل الإجتماعي هى أبرز توصيات  مؤتمر كلية التربية النوعية العلمي السابع والدولي الخامس  تحت عنوان " الإبداع والتكنولوجيا ودورهما في التعليم النوعي".

استمرت فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس  والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و برئاسة الدكتور اسامة السيد مصطفي عميد كلية تربية نوعية  و الدكتور اماني حنفي محمد مقرر المؤتمر.



كما تضمنت التوصيات بجلسة أبحاث الإقتصاد المنزلى: أهمية تناول البقول والحبوب الكاملة مثل اللوبيا والفاصوليا البيضاء والحمص والعدس والقمح مرتين اسبوعبًا علي الاقل، وكذلك  تناول الخضراوات مثل: السبانخ والفاصوليا الخضراء والبازلاء والفلفل الرومي بأنواعه والكرفس والفواكه مثل: العنب والموز وضرورة عدم الإفراط في تناول البروتينات و تناول الطعام الصحي وشرب ما يكفي من الماء النقي الصحي وغيرها من التوصيات. 

كما تضمنت توصيات جلسة أبحاث التربية الموسيقية: الإهتمام بجميع أغانى التراث المصري الأصيل وتوثيقه وتدوينه حفاظا عليه من الإندثار فى خضم التغيرات المجتمعية الحديثة و توعية الشباب بقيمة الموروثات الغنائية التى تحمل عادات وتقاليد أجداده عبر السنين و العمل بشكل منظم من قبل المختصين فى التعليم الموسيقي بدعم، والإهتمام بعمل تطبيقات لتعليم الموسيقي تكون موثوقة من تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها الكثير من التوصيات.
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