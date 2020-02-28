تناول البقوليات والاستماع لأغاني التراث.. توصيات مؤتمر "تربية نوعية عين شمس"

نظمت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والدولي الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى" تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من اليوم ٢٥ فبراير إلى ٢٧ من فبراير ٢٠٢٠ بمدينة العين السخنة .









وجاءت توصيات الؤتمر نشر حملات التوعية الصحية والمحاضرات و إرشاد الأباء والأمهات لأهمية الحوار مع أبنائهم خصوصاَ في مرحلة المراهقة لتوجيههم وتقويم سلوكهم للتقليل من التنمر الالكتروني و إعداد برامج توعية في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة من خلال المتخصصين من أساتذة علم النفس والصحة النفسية وأخصائيين إدارة العلاقات والشئون الأسرية لتوعيتهم بخطورة إدمان وسائل التواصل الإجتماعي هى أبرز توصيات مؤتمر كلية التربية النوعية العلمي السابع والدولي الخامس تحت عنوان " الإبداع والتكنولوجيا ودورهما في التعليم النوعي".





استمرت فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و برئاسة الدكتور اسامة السيد مصطفي عميد كلية تربية نوعية و الدكتور اماني حنفي محمد مقرر المؤتمر.













كما تضمنت التوصيات بجلسة أبحاث الإقتصاد المنزلى: أهمية تناول البقول والحبوب الكاملة مثل اللوبيا والفاصوليا البيضاء والحمص والعدس والقمح مرتين اسبوعبًا علي الاقل، وكذلك تناول الخضراوات مثل: السبانخ والفاصوليا الخضراء والبازلاء والفلفل الرومي بأنواعه والكرفس والفواكه مثل: العنب والموز وضرورة عدم الإفراط في تناول البروتينات و تناول الطعام الصحي وشرب ما يكفي من الماء النقي الصحي وغيرها من التوصيات.



