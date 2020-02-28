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ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض كتاب فتيات قنا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ قنا، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، معرضا للكتاب في نادي فتيات قنا، نظمته الوزارة على هامش مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بدورته الأولي بالمحافظة. 

واختارت الوزارة اسم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، شخصية المعرض، وتشارك في المعرض أغلب قطاعات الثقافة المعنية بالنشر.
وتفقدت الوزيرة ومحافظ قنا،وبعض القيادات المعرض، مشيده بالمعرض، والحرف التراثية المعروضة لنادي فتيات قنا. 

وتقدم الوزارة تخفيضات كبيرة على الإصدارات المشاركة في المعرض لدعم الجمهور لاقتناء الكتب، ونشر المعرفة، ورفع الوعي والتصدي للأفكار الظلامية. 

ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار اجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق، إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وريهام عبد الحكيم، وغيرها. 

وتقام الحفلات حتى يوم 4 مارس المقبل، بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة الوادي الجديد. 

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