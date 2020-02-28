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برلمان

مستقبل وطن يشارك في جلسة أفريقية البرلمان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي - عبد الرحمن سرحان
شاركت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، في جلسة استماع بلجنة الشئون الافريقية في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بحضور العديد من قيادات وزارة الزراعة لمتابعة مناقشة آخر المستجدات في فتح الاستثمارات الزراعية في الدول الافريقية وكذلك العائد على الاستثمار، وكانت بحضور دينا شرف مسئول الدائرة الافريقية لأمانة العلاقات الخارجية بالحزب. 

وناقشت جلسة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، آخر المستجدات في فتح الاستثمارات الزراعية في الدول الأفريقية وكذلك العائد على الاستثمار، كما ناقشت جدوى لتلك المشروعات الزراعية وهم عددهم تسع مزارع منها في زامبيا، أوغندا وتنزانيا، واستمرار وتوسعة المزارع النموذجية في عدد من الدول الإفريقية وعوائد ذلك على استقرار أسعار المنتجات داخليا والاستثمار خارجيا بما يحقق مصالح الدولة المصرية.

وشارك في اللقاء اللواء محمد عبد الحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية في أفريقيا، والنائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، والنائب عبد الحميد الدمرداش، والنائبة أمنة نصير، والنائب حاتم باشات.

وجاء حضور أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، في إطار الحرص على التواصل مع الجهات ذات الصلة، للتزود من خبراتها المختلفة فيما يتعلق بفعاليات الأمانة، فضلا عن إثقال قدراتها في العمل الدبلوماسي الحزبي.
مستقبل وطن يشارك في جلسة أفريقية البرلمان
مستقبل وطن يشارك في جلسة أفريقية البرلمان
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