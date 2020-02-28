رئيس لجنة القاهرة: 2000 ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين

قال المهندس سامح تواضروس، رئيس لجنة انتخابات القاهرة، إن عدد المهندسين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة نحو 2000 ناخب حتى الآن.





وأضاف أنه بعد غلق اللجان سيتم الفرز ورصد الأصوات داخل اللجان، ويتم إرساله للنقابة العامة لتقوم بإعلان النتيجة النهائية.





وقال المهندس سامح تواضروس، إن لجنة الانتخابات بالقاهرة تضم 77 لجنة بمستشار من النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن نقابة القاهرة تضم 260 ألف عضو يحق لهم التصويت في حال تسديد الاشتراكات السنوية حتى 2018.





وأكد تواضروس أن العملية الانتخابية اليوم تضم 300 موظف وأمن إداري من نقابة القاهرة، مؤكدا إقبال الناخبين في الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم.





وأضاف أن انتخابات التجديد النصفي للمهندسين على مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة، ومجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب.









وأشار رئيس اللجنة الانتخابية بالقاهرة، إلى أن النقابة وفرت صندوق للسماح بسداد الاشتراكات المتأخرة قبل القيام بعملية الاقتراع، ولا يحق للناخب الإدلاء بصوته إلا بعد السداد.





وأوضح، أن اللجنة تستمر في تلقي أصوات الناخبين المقيدة أسمائهم بكشوف ناخبي اللجنة والمتواجدين داخل مقر الانتخاب حتى السابعة مساءً، على أن تتم عملية الفرز مباشرة داخل اللجنة عقب الانتهاء من الإدلاء بالأصوات.