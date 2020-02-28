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رياضة

مصادر: استبعاد كهربا من مباراة الأهلي وصن داونز

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف مصدر داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة رينية فايلر عن استقرار الأخير على استبعاد نجم فريق الكرة الاول محمود كهربا من قائمة الفريق امام منافسه صن داونز.

وأكد المصدر ذاته أن المدير الفني رينيه فايلر استقر على عدم ضم كهربا الي قائمة مباراة صن داونز وذلك لاسباب فنية فقط وليس غير ذلك.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب افريقي يوم السبت باستاد القاهرة الدولي بحضور 30 الف متفرج في اطار ذهاب دور الـ16 بدوري ابطال افريقيا.

ومن جانبه قال فايلر في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس قبل مواجهة صنداونز: "لا أحب الحديث عن الماضي، أنا أعد اللاعبين نفسيًا من أجل المباريات دائمًا، لكن لا أفكر في الخسارة التي تعرض لها الفريق الموسم الماضي."

وردًا على ما إذا كان هناك عدم تقبل من بعض اللاعبين لطريقة لعبه، وتأثير هذا الأمر عليه: "لا يوجد تأثير، أي لاعب لا يشارك طبيعي أن يشعر بالضيق، لكن في النهاية اعتمد على من ينفذ فكري وطريقتي داخل الملعب."
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