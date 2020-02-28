مصادر: استبعاد كهربا من مباراة الأهلي وصن داونز

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة رينية فايلر عن استقرار الأ خير على استبعاد نجم فريق الكرة الاول محمود كهربا من قائمة الفريق امام منافسه صن داونز.





وأكد المصدر ذاته أن المدير الفني رينيه فايلر استقر على عدم ضم كهربا الي قائمة مباراة صن داونز وذلك لاسباب فنية فقط وليس غير ذلك.





ويستعد النادي الاهلي لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب افريقي يوم السبت باستاد القاهرة الدولي بحضور 30 الف متفرج في اطار ذهاب دور الـ16 بدوري ابطال افريقيا.





ومن جانبه قال فايلر في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس قبل مواجهة صنداونز: "لا أحب الحديث عن الماضي، أنا أعد اللاعبين نفسيًا من أجل المباريات دائمًا، لكن لا أفكر في الخسارة التي تعرض لها الفريق الموسم الماضي."



