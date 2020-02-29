AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آيفون الجديد بشاشة كاملة بدون حواف.. زجاج بالكامل.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 03:00 ص
iPhone
iPhone
Advertisements
شيماء عبد المنعم
سجلت شركة آبل "Apple"، براءة اختراع لطراز غريب من نوعه والتي تظهر  أن عملاق التقنية الأمريكية تخطط لصنع هاتف آيفون "iPhone " جديد مصنوع بالكامل من الزجاج، بحسب ما ذكره موقع "hypebeast".

وتتجه جميع شركات تصنيع الهواتف الذكية، لتطوير الأجهزة القابلة للطي، التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا، حيث يعتقد الكثيرون أنها الخطوة التي تتجه لها صناعة الهواتف في المستقبل، حيث صممت الشركات الكبري مثل إل جي وسامسونج وموتورولا وهواوي نماذجها الخاصة من الهواتف المطوية، ومع ذلك، لم تعلن آبل Apple بعد عن خططتها لتصنيع هاتف مماثل.

أقرأ ايضاً:

ووفقا لبراءة الاختراع، يتميز التصميم الجديد لجهاز آيفون الزجاجي أنه مصنوع من ستة أسطح (مثل جهاز iPhone المعتاد)، ولكن بدلًا من الشاشة المسطحة التقليدية على الأجهزة الحالية، سيتم تزويده بشاشة ملتفة كاملة بدون حواف.

وأظهر مخطط براءة الاختراع الجديدة، الذي حصل عليه موقع "Apple Insider"، تفاصيل الجهاز الزجاجي بالكامل، حيث صنعت الجهة الأمامية والجانبية والخلفية للجهاز من الزجاج وتوفر مجموعة من خيارات الإدخال الإضافية بينما تعمل أيضا كشاشات ثانوية.

وقد تسمح الأغطية الزجاجية والجوانب الزجاجية شفافة، للجهاز الإلكتروني بتضمين شاشات إضافية يمكن عرضها من خلال الجانبين أو الخلف.
 
وعلاوة على ذلك، يمكن جعل شاشات العرض الجانبية والخلفية قابلة لللمس أو حساسة للقوة باستخدام أنظمة استشعار اللمس و القوة، وتحويل الأسطح الجانبية والخلفية بفعالية إلى أجهزة إدخال إضافية أو سطوح يمكن للمستخدم التفاعل معها للسيطرة على الجهاز الإلكتروني.

​ولم تظهر براءة الاختراع عن تفاصيل أخري مثل الكاميرا الأمامية، هل ستجعلها آبل مختفية تحت الشاشة، كما في بعض الهواتف الحديثة، ونفس الأمر بالنسبة لمستشعر "فيس آي دي"، بسبب تصميم الهاتف بالكامل من الزجاج.
آيفون الجديد بشاشة كاملة بدون حواف.. زجاج بالكامل.. صور
آيفون الجديد بشاشة كاملة بدون حواف.. زجاج بالكامل.. صور
آيفون الجديد بشاشة كاملة بدون حواف.. زجاج بالكامل.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد 2019.. أفضل 3 هواتف ذكية في هذا العام

آبل تكشف عن تغييرات جذرية في هواتف آيفون لعام 2020

بـ كاميرا أمامية جانبية.. Oppo تحصل على براءة اختراع لهاتفها الجديد.. صور

أحدث تصنيف.. تعرف على أفضل 4 هواتف ذكية في العالم

أفضل هواتف ذكية فى التصوير لـ 2020..آيفون الأول.. صور

جهاز من الزجاج.. كومبيوتر جديد من أبل غير مرئي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: حققت أهدافي من عدم خوض قمة الدوري المصري

أمير كرارة يعاكس ليلي علوي على الهواء.. والأخيرة ترد

بنشرقي كلمة السر.. 4 أهداف وطرد ملخص مباراة الزمالك والترجي

عاجل من كارتيرون للاعبي الزمالك بعد الفوز على الترجي

في نفس الليلة.. مجدى عبد الغنى يبكي فى عزاء مبارك ويحضر فرح ابنة مدحت شلبى

أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على الترجي بثلاثية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حريق ضخم يلتهم أشهر محطات قطار باريس

شاهد.. أول صور لتعقيم الكعبة والحرمين الشريفين بعد حظر الحج والعمرة

تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات واسعة.. شاهد