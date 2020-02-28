تزايد أعداد الوافدين بانتخابات مهندسى بورسعيد قبيل غلق اللجان..صور

بدأت اليوم إنتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، وكانت الاعداد ضعيفة في بدايتها، وتزايدت تدريجيا عقب صلاة الجمعة ومن المنتظر أن يغلق باب الإنتخاب فى تمام الساعة السابعة مساء.





وبلغت أعداد الناخبين أكثر من ٥٠٠ صوت،لتصل أعداد الاصوات للجنه رقم واحد ٣٥٠ صوتا، وللجنة رقم ٢ ١٥٠ صوتا ، لجنه رقم ٣ وصل عدد الاصوات إلى١٥٠ صوتا ولجنه رقم 4 ، ٤٥ صوتا.





ويتنافس المرشحون من مهندسي محافظة بورسعيد على سبع مقاعد مقعدين تخصص كهرباء ومقعدين تخصص ميكانيكا وثلاثة مقاعد مدنى.





وقال الدكتور رمضان على عبد العال رئيس لجنة الانتخاب إنه ستبدأ ايضا انتخابات النصفى لشعب النقابة العامة للمرشحين بالقاهرة حيث يتم اختيار عدد خمسة مقاعد فوق السن، ومقعدين تحت السن للشعب الكبيرة مدنى وكهرباء وميكانيكا وعمارة ، ويتم التنافس على عدد ثلاثة مقاعد فوق السن وعدد ومقعدين تحت السن للشعب الصغيرة "تعدين بترول وكيميا توريد، غزل ونسيج"





وينتهى الاستحقاق الانتخابى فى تمام السابعة مساء تحت إشراف قضائي المستشار زغلول عبد الرازق رئيس اللجنه العامة لعدد ٤لجان ، حيث يشرف أربعة قضاه وأربعة مساعدين ومشرف اللجان الفرعية ليكمل العدد الإجمالي ستة قضاة وخمسة مساعدين.









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