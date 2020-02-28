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ديني

خطيب المسجد النبوي: يجب حفظ اللسان من اللغو والغيبة والنميمة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:13 م
خطيب المسجد النبوي
خطيب المسجد النبوي
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أمل فوزي
قال إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة الشيخ عبدالمحسن القاسم، إن الإيمان يفرض حفظ اللسان إلا من الخير، مؤكدًا أن اللسان من النعم العظيمة ولطائف صنع الله العجيبة التي امتن بها على الإنسان.

واستشهد «عبدالمحسن» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي، بقول الله تعالى: «أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ»، مضيفًا: به العلم والبيان والتكريم لبني آدم قال تعالى «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ»، وكل ما يقول العبد محفوظ في صحائفه وسيلقى به ربه يوم القيامة، ولذا أمر الله عبادة بالقول السديد فقال «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا».

وأشار إلى أن من واجبات الإيمان حفظ اللسان إلا من الخير، مستدلًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت».

وتابع: كما امتدح الله عباده المؤمنين بالإعراض عن اللغو من القول والعمل، فقال تعالى «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» والمسلم من حفظ لسانه وبحفظه تتفاضل منازل العباد.


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