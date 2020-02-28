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اقتصاد

سهم التجاري الدولي الأكثر تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول 7 ملايين ورقة، وبقيمة تداول 587.4 مليون جنيه، تلاه "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 20.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 253.9 مليون جنيه.
 
وجاء فى المركز الثالث "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 15.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 113.8 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 210.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 106.5 مليون جنيه، ثم "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول 7.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 95.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 7.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 94.8 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 61.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 88.1 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 8.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 86.1 مليون جنيه، وفى التاسع "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 5.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 82.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول بلغ 39.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 77.4 مليون جنيه.
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