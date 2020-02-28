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سيارات

انتبه.. غرامة مرورية على الراكب الأمامي فى السعودية.. لهذا السبب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:00 م
إدارة المرور السعودية
إدارة المرور السعودية
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قسم السيارات

أعلنت إدارة المرور السعودية عبر حسابها الرسمى على موقع التغريدات القصيرة الشهير "تويتر" عن تعرض الراكب الأمامى بجانب قائد السيارة لغرامة مالية، فى حالة عدم ارتدائه لحزام الأمان. 


جاء ذلك بعدما أجابت عن سؤال أحد المغردين حول إلزام الراكب الأمامي بارتداء حزام الأمان أم إقتصار الأمر على سائق السيارة فقط، لتوضح إدارة المرور حقيقة الأمر وفرض الغرامة فى هذه الحالة.


لتؤكد إدارة المرور من خلال تويتر أن هذا القرار متواجد ضمن نظام المرور السعودى، وأنه يطبق بكل حسم لتقليل حوادث الطرق وتأمين ركاب السيارات فى حالة تعرضهم لأى حادث بسيط أو خطر كان.


وقالت إدارة المرور السعودية  إن مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبدأ من 150 ريالا حتى 300 ريال في المرة الواحدة، وفى حالة تكرار نفس المخالفة فى اقل من شهر تصل العقوبة إلى إيقاف الشخص المخالف، أو معاقبته بالحبس 24 ساعة،  أو العقوبتين معًا. 


يذكر أن إدارة المرور في المملكة العربية السعودية تسعى للحفاظ على سلامة قائدي السياراة والمشاة معًا من خلال تطبيق الآليات الممكنة لتحقيق ذلك، وتعمل حاليًا على تتبع المخالفين باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 

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