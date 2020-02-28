AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سمعتهم طيبة.. الغموض يسيطر على واقعة مقتل مهندسة على يد مدير مستشفى

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:07 م
جثة
جثة
Advertisements
محمد الطحاوي

حالة من الأسي والحزن يعيشها أهالي قرية شبرا العنب التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية عقب قيام طبيب مدير مستشفى منيا القمح الأسبق بقتل زوجته بطلق ناري ومحاولة الانتحار بطلق في الصدر.


حالة من الغموض والشك انتشرت في الأخبار الواردة من أهالي القرية وخاصة لما هو معروف عن المصاب وزوجته من السمعة الطيبة وحسن الخلق مما جعل القضية صعبة على رجال المباحث الذين عكفوا على حل لغز تلك القضية.


ساعات قليلة فصلت رجال الأمن عن كشف الغموض والذي سيطر حول الواقعة ليتبين لهم قيام الزوج بقتل زوجته وإصابة نفسه بطلق ناري عقب مروره بحالة نفسية سيئة وخاصة عقب وفاة خالة والذي تربطه علاقة طيبة به.


البداية كانت بقيام طبيب بشري، بالتخلص من زوجته ومحاولة قتل نفسه بطلق ناري داخل مسكنهما بقرية "شبرا العنب"، التابعة لمركز شرطة منيا القمح فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ونقل الطبيب إلى أحد المستشفيات القريبة وجاري تحرير محضر بالواقعة.


تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع مهندسة بالقسم المدني بمجلس مدينة الزقازيق، متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالظهر، وإصابة زوجها “علي.م.ت” 62 سنة، طبيب بالمعاش، بإصابة مماثلة بالصدر، وذلك داخل مسكنهما بقرية شبرا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.


وبالانتقال والفحص، تبين أن الطبيب هو من أنهى حياة زوجته عندما حاولت إنقاذه من قتل نفسه، قبل أن يُقدم على محاولة الانتحار بذات السلاح، وهو ما أكده أبناء الزوجين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


فيما تم نقل الزوج المتهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريحها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومناقشة أبناء الزوجين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

2019 عام جرائم القتل والإعدام بالشرقية.. عم يتخلص من ابنة أخيه وآخر يقتل حماته وزوج يطعن طليقته

استنشقوا غاز غير معلوم.. مصرع أب وتسمم زوجته وأبنائه بعد تناولهم بيض وجبنة بالمحلة

طلق ناري في الرأس.. مصرع طالب بنجع حمادي في ظروف غامضة

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

طبيب يقتل زوجته بالرصاص ويحاول الانتحار في الشرقية

قتل مراته وحاول الانتحار.. لماذا أطلق طبيب الشرقية النار على زوجته

ترشيحاتنا

فوائد الجرجير .. علاج سحري للشعر والبشرة ومذهل للحامل والعلاقة الزوجية

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الترجي التونسي

اصابة قوية لـ مصطفى محمد في مباراة الزمالك والترجي

الزمالك مجاش .. الترجي يفرض السيطرة وتعادل إيجابي ملخص الشوط الأول

حقيقة إصابة نجم عربي شهير بفيروس كورونا.. فيديو

بعد نفاده مرتين.. إقبال خرافي على هذا الهاتف في الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بان كيك البطاطس وسلطة التونة بالخضار

فوائد الجرجير .. علاج سحري للشعر والبشرة ومذهل للحامل والعلاقة الزوجية

بسبب سيلفي.. مراهقة متهورة تطلق النار على طفل