ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين يستغلون الأطفال في أعمال التسول تحت تهديد السلاح.





اقرأ أيضا| قاتل أندر إيدج وحفلات جنسية وهروب من الدعارة إلى الموت.. جرائم بشعة في فبراير

اقرأ أيضا| قتل مراته وحاول الانتحار.. لماذا أطلق طبيب الشرقية النار على زوجته

اقرأ أيضا| بعد الحكم بإعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يكشف آخر كلمات رانيا زوجة صديقه حسنى

تم التحفظ على المتهمين وبصحبتهم 4 أطفال واعترفوا على المتهمين باستقطباهم للتسول مستغلين انفصالهم عن أسرهم.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين باستغلال الأطفال في أعمال التسول وتهديدهم.

وتم تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد عصر وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين منهم اثنين لهم معلومات جنائية وأنهم يستغلون انفصال الأطفال وجنوحهم عن أسرهم ويهددونهم بأسلحة بيضاء للقيام بأعمال التسول وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي وتولت النيابة التحقيق.