إقبال متزايد على التصويت في انتخابات التجديد النصفي لـ مهندسين القليوبية..صور

شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين بمحافظة القليوبية إقبالا متزايدا من أعضاء النقابة، حيث تواصلت عمليات التصويت.





وأدلى المهندس جمال المهدي النقيب الأسبق للمهندسين بالقليوبية بصوته في الانتخابات وكذلك الدكتور أحمد العسال رئيس وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية الهندسة ببنها والمهندس أحمد سند مدير إدارة التخطيط السابق بصوته في انتخابات النقابة.





وقال المهندس تامر رمضان رئيس لجنة الانتخابات إنه جرى توفير كافة سبل إنجاح العملية الانتخابية والتنسيق مع كافة الأجهزة لإنجاح تلك الانتخابات مشيرا إلى أن الانتخابات تجرى على 7 مقاعد، 2 مدني و2 ميكانيكا و1 كهرباء و1 عمارة و1 تعدين وبترول.





وأضاف أن هناك تعليمات مشددة من المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية بإجراء العملية الانتخابية بمنتهى الحيادية تجاة كافة المرشحين.





وأوضح تامر رمضان إن إجمالي الجمعية العمومية للنقابة بالقليوبية يبلغ 28 ألف مهندس ممن لهم حق الترشح ومن يحق لهم التصويت هم من سددوا اشتراكات عام 2018.





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