الصحة: مصر خالية من فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر خالية من فيروس كورونا، والوزارة تتخذ إجراءات مشددة فيما يخص هذا الوباء العالمي.
وأكد مجاهد، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج"اليوم" المذاع على قناة"dmc" أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، ارتفعت، خلال الفترة الماضية.
ونوه إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية، موضحا ان كل المحافظات على استعداد تام لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تواصلت مع السفير المصري في فرنسا، واكدت أنه لم يتلق أي معلومات حول المسافرين القادمين من مصر المشتبه بهم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تواصلت مع السفير المصري في فرنسا، واكدت أنه لم يتلق أي معلومات حول المسافرين القادمين من مصر المشتبه بهم.
وأشار مجاهد إلى أن الوزارة أقرت بفحص كل القادمين من الخارج، وليس القادمين من الصين فقط، مؤكدا على وجود تنسيق بين وزارة الداخلية بشأن القادمين من الخارج، وذلك لمتابعتهم، من خلال الختم المتواجد فى جواز السفر، والذي يؤكد خضوعهم للفحص الطبي اللازم قبل خروجهم من المطار.