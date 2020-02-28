الصحة: مصر خالية من فيروس كورونا.. فيديو

مصر خالية من فيروس كورونا، و الوزارة تتخذ إجراءات مشددة فيما يخص هذا الوباء العالمي . قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن



وأكد مجاهد، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج"اليوم" المذاع على قناة"dmc" أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا ، ارتفعت ، خلال الفترة الماضية.









وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تواصلت مع السفير المصري في ونوه إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية ، موضحا ان كل المحافظات على استعداد تام لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تواصلت مع السفير المصري في فرنسا ، واكدت أنه لم يتلق أي معلومات حول المسافرين القادمين من مصر المشتبه بهم.



