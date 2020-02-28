اليابان تتصدر منافسات الفروسية بالدور النهائي "سيدات" في مونديال الخماسي الحديث

اختتمت منافسات الفروسية، منذ قليل، للدور النهائي "سيدات" ، ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتى الأول من مارس، على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس.





وجاءت في المركز الأول لاعبة منتخب اليابان رينا شيمازيو بمجموع نقاط 300 ، فيما احتلت المكسيكية مايان أوليف المركز الثاني بمجموع نقاط 300 ، بينما حصلت الألمانية رونجا ستنبون على المركز الثالث بمجموع نقاط 300، كما جاءت سلمى أيمن لاعبة المنتخب الوطني في المركز الثالث والعشرين بمجموع نقاط 277.





ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الليزر رن، علي أن تقام منافسات النهائي للرجال غدًا.



