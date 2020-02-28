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رياضة

اليابان تتصدر منافسات الفروسية بالدور النهائي "سيدات" في مونديال الخماسي الحديث

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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نور عادل
اختتمت منافسات الفروسية، منذ قليل، للدور النهائي "سيدات"، ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتى الأول من مارس، على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس.

وجاءت في المركز الأول لاعبة منتخب اليابان رينا شيمازيو بمجموع نقاط 300 ، فيما احتلت المكسيكية مايان أوليف المركز الثاني بمجموع نقاط 300 ، بينما حصلت الألمانية  رونجا ستنبون على المركز الثالث بمجموع نقاط 300، كما جاءت سلمى أيمن لاعبة المنتخب الوطني في المركز الثالث والعشرين بمجموع نقاط 277.

ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الليزر رن، علي أن تقام منافسات النهائي للرجال غدًا.

الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم :  الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، إسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .
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