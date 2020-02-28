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أخبار البلد

حبيب العالي يقدم واجب العزاء في الرئيس الاسبق حسني مبارك.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:11 م
حسام الفقي
وصل حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، إلى مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس لتأدية واجب العزاء في وفاة مبارك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته.

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