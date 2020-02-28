حبيب العالي يقدم واجب العزاء في الرئيس الاسبق حسني مبارك.. شاهد

وصل حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، إلى مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس لتأدية واجب العزاء في وفاة مبارك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.



