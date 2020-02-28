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توك شو

خلال جلال: التمثيل يحتاج إلى دراسة متخصصة.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:56 م
المخرج المسرحي خالد
المخرج المسرحي خالد جلال
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حمزة شعيب
قال المخرج خالد جلال، إن عائلته لوالده جميعهم مولعون بالأدب والفن، مردفا: "عائلتي بها كم كبير من الأدباء والشعراء والكتاب، وهو الأمر الذى أثر عليه إيجابيا فى حب المسرح".

وتابع جلال خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الكاتب أحمد شفيق كامل مؤلف الأغنية الشهيرة وطني حبيبى الوطن الأكبر".

ورد المخرج المسرحي على سؤال "هل يحتاج التمثيل إلى دراسة"، مؤكدا:"التمثيل يحتاج إلى دراسة ولكن هناك مواهب تفرض نفسها دون دراسة".

وأشار المخرج المسرحي إلى أن الاستعداد الأدبي كان موجود فيه منذ الطفولة وهذا يرجع للنشأة الادبية فى وسط محب للفن والثقافة على حد تعبيره.

ونوه خلال جلال إلى أنه قرأ كثيرا فى مختلف الثقافات، وتحديدا الأدب العالمي والأدب العربي.
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