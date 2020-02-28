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حوادث

ضبط تاجر مخدرات بـ 5 كيلو فودو بـ الخانكة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:06 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو من مخدر الفودو والهيروين بدائرة المركز تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.


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وردت معلومات سرية للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بتردد عاطل علي دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الفودو لترويجه علي عملائه بدائرة المركز.


تم إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية وبعد تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعي"م.ر"35سنه عاطل.


وضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 5 كيلو جرامات وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 30 جراما ومبلغ 500 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهه المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

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