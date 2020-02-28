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حوادث

ضبط حدادين لاتهامهما بتصنيع وتجارة الأسلحة النارية في الخصوص

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:10 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط حداداين لاتهامهما بإدارة ورشة لتصنيع وتجارة وإصلاح الأسلحة النارية في الخصوص، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين والتحفظ على الورشة وأدوات التصنيع وقطع السلاح المضبوطة وطلب تحريات المباحث.


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وكانت المعلومات السرية وردت للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص أكدتها التحريات مفادها قيام كل من "روماني  ش ن" 38 سنة حداد ومقيم أرض عائشة دائرة القسم "ووائل ع"، 41 سنة حداد ومقيم شارع أبو بكر الصديق دائرة القسم باتخاذهما ورشة مستاجرة كائنة بشارع يونس السيد المتفرع من شارع حنفي أبو ضيف دائرة القسم لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية والإتجار فيها.


وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبالتفتيش جرى ضبط 2 فرد خرطوش محلي و فرد روسي محلي و10 طلقات عيار 12 مم  و8 طلقات آلي وأدوات التصنيع عبارة عن كمية من مواسير حديدية لأسلحه نارية معدة للتصنيع ومنشار حديد وصاروخ تقطيع و2 بنسة كهرباء و2 مفك، وجرى التحفظ على المضبوطات.


بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بصحتها واعترافا في التحريات أنهما كانا يصنعان الأسلحة ويبيعانها للمسجلين خطر والأشقياء وتولت النيابة التحقيق

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