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مصطفي بكري عن ذكرى الوحدة العربية: حلم ما زلنا نتمنى تحقيقه

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:27 م
جمال عبدالناصر
جمال عبدالناصر
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حمزة شعيب
علق الإعلامى مصطفى بكري، على ذكرى مرور 62 عاما على الوحدة المصرية السورية، قائلا: "هى أول وحدة عربية فى التاريخ الحديث".

وتابع بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "عند ذكر كل قضية عربية أو قومية يجب أن نتذكر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر نصير الغلابة".

وأكمل: "رغم مرور 62 عاما على الوحدة بين سوريا ومصر إلا أنه حلم ما زلنا نحلم بتحقيقه"، موضحا: "نستلهم روح الزعيم الراحل فى كل حدث وطني".

وأشار إلى أن جمال عبدالناصر كان دائما يسعى لوحدة العرب، مردفا: "عند تذكر هذه الأيام نتذكر الأخلاق والقيم والمحاربة من أجل البسطاء والفقراء".

ولفت إلى أن جمال عبدالناصر واجه تحديات كثيرة لتحقيق الوحدة الوطنية العربية، معقبا: "نتذكرك دائما يا عبد الناصر".

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