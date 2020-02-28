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أخبار البلد

ضبط راكب بـ أدوية أورام مهربة بـ 2 مليون جنيه في مطار القاهرة.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
ضبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الخاصة بعلاج الأورام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.


إنه أثناء إنهاء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبى إشتبه محمد الهادى مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من الإمارات.


وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة عمرو غزال مأمور الجمرك فتم تأكيد الإشتباه وأفأد بوجود أشياء متماثلة، وبالعرض على  عبدالعال نعمان مدير الادارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من أمانى عبد الله و أحمد سيد مشرف الصالة فتبين وجود 1000حقنة بالسرنجة خاصة بعلاج الأورام مخبأة داخل حقائبه، وتقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي 2 مليون جنيه .


قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 34 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.
ضبط راكب بـ أدوية أورام مهربة بـ 2 مليون جنيه في مطار القاهرة.. صور
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