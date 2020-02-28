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مصطفى بكري يقدم التهنئة لـ أهالي قنا بمناسبة عيدها القومي 3 مارس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:44 م
الإعلامي مصطفي بكري
الإعلامي مصطفي بكري
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حمزة شعيب
تقدم الإعلامي مصطفى بكري، بالتهنئة لكل أهالى محافظة قنا بمناسبة عيدها القومي  3 مارس.
وتابع بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "كل عام وقنا بخير فى واقعة مشرفة فى تاريخ الصعيد، لافتا إلى أن محافظ قنا اللواء أشرف الداودى يبنى المجد الجديد لأهالى قنا".
وأكمل بكرى:"كل أسرة قناة صدى البلد يهنئون أهالى قنا بعيدها القومي 3 مارس، وعلى رأسهم النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة ونائب حزب مستقبل وطن، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والكاتب الصحفي عمرو الخياط".
يذكر أن محافظة قنا تحتفل في الثالث من مارس من كل عام بعيدها القومي الذي يواكب تمكن أهالي قرية البارود من هزيمة أسطول الحملة الفرنسية؛ مما يجسد بطولة أهالي قنا والصعيد في مواجهة المستعمر رغم عدم تكافؤ التسليح والعتاد .
وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بمشاركة اللواء طيار أشرف غريب الداودي محافظ قنا، معرض قنا الثالث للكتاب، مساء اليوم الجمعة، بنادي الفتيات بوسط مدينة قنا، بحضور كوكبة من الأدباء والمثقفين ولفيف من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة.
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