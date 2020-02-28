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فن

عرض مسرحية شكسبير في السبتية كاملة العدد.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:13 م
مسرحية شكسبير في
مسرحية شكسبير في السبتية
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سعيد فراج
عادت فرقة "صوت بلادي المسرحية"، بعد غياب إلى تقديم العروض المسرحية، ليتقدم  على مسرح آفاق، العرض المسرحي "شكسبير في السبتية" كامل العدد. 

العرض كوميدي ساخر، ويناقش قضايا الشباب بشكل كوميدي يحكي عن روميو وجوليت .. عطيل وديدمونة ..هاملت واوفيليا .. انطونيو وكليوباترا .. فيديوهات شكسبير الشهيرة المليئة بدراما الحب والعشق والحرب ,من أكثر القصص الدرامية المؤثرة في كينونة عشاق المسرح ولكنها للأسف تنتهي جميعا بمتشابهات النهايات ألا وهي موت الحبيب أو الحبيبة في نهاية القصة مع اختلاف حبكتها الدرامية.

"شكسبير في السبتية" تأليف أحمد الأباصيري،إعداد وٱخرج أحمد لطفي، وبطولة جمال فؤاد، وفاء عبد الله، سارة الفحاد، مصطفي جابر، ماريو أمجد، نورهان سالم، محمد تركي، مي الراقي، فادى سمير، إضافة أحمد أمين، مخرج منفذ هبه عدلان. 
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