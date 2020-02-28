بدء فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. صور

بدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء الاقتراع في انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك تحت إشراف لجنة قضائية برئاسة المستشارين، عماد الديب، وعلي عبد اللطيف، رئيسي اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.





وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها في السابعة مساءً، بعد أن استمرت عملية الاقتراع منذ العاشرة صباحًا، وحتى تمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في تمام السابعة مساءً.





وكانت الانتخابات قد شهدت إقبالًا كبيرًا، وتزايدت نسبة الإقبال عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، للتصويت في هذه الانتخابات التي تشهد تنافسًا بين 27 مرشحًا؛ لاختيار 7 منهم فقط، فضلًا عن التصويت في انتخابات النقابة العامة.





وشهدت الانتخابات تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وذلك تحت إشراف اللواء محمود حسن مدير الأمن، واللواء هيثم عطا مدير المباحث الجنائية، وتواجدت سيارات قوات الأمن، حول مقر النقابة الفرعية بمدينة كفر الشيخ لتأمين العملية الانتخابية.





وتنافس في هذه الانتخابات، 27 مرشحًا، منهم 6 مرشحين على مقاعد شعبة الكهرباء لاختيار 3 منهم فقط، و8 مرشحين على مقعدي شعبة الميكانيكا لاختيار اثنين منهم فقط، و8 مرشحين آخرين على مقعد شعبة الهندسة المدنية لاختيار مرشح فقط، و5 مرشحين على الشعبة المجمعة التي تضم تخصصات الغزل والكيمياء والتعدين لاختيار مرشح واحد فقط.





جدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، يبلغ 14 ألفًا و373 مهندسًا.