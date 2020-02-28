جريمة غامضة.. إلقاء زوجين مكوّمين في نهر بـ حقيبتيّ سفر | شاهد

قالت الشرطة التايلاندية إن زوجا صينيا تم إلقاؤه بأحد الأنهار مقيدا داخل حقيبة، حيث تم العثور عليه وهو لا يزال على قيد الحياة، قائلا ان زوجته كانت مكبلة معه في حقيبة اخرى ولم يتم العثور عليها.





وفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، عثرت الشرطة على وانج داخل حقيبة سوداء كانت تطفو في نهر بينج في كامفينج فيت ، وسط تايلاند يوم الثلاثاء الماضي.





فيما لا يزال غواصو الشرطة يبحثون عن زوجته تشو بينج ، 28 عامًا ، والتي بحسب تصريح الزوج ألقيت في النهر وهي مكبلة داخل حقيبة سفر.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم العثور على الزوج مكوما داخل حقيبة سفر وذراعاه وساقاه مقيدة بسلك أحمر.





وقال الصياد سوثون ثوثان ، الذي عثر على الزوج ، إنه في البداية اعتقد ان الحقيبة التي كانت تطفو على المياه كانت محملة باسماك فاسدة، موضحًا انه كان من الصعب فتح الحقيبة ، و لكن عندما قام بفتحها ، وجد بها رجلًا مربوطا بداخلها وهو في حالة خوف ورعب.

وقال كولونيل الشرطة جيتيبول بولبونبرويكا إن رجال الشرطة يحققون في جريمة القتل ويعدون مذكرتي اعتقال.





وقيل للضباط الذين استجوبوا القرويين الذين يعيشون بالقرب من منطقة الحادث أن سيارة غامضة ظهرت على حافة النهر يوم الاثنين الماضي، ليسمعوا بعدها أشياء صوت ثقيلة تلقى في المياه ، حيث يعتقدون أن تلك الأشياء القيت من جسر قريب من هذا النهر.





وحددت الشرطة السائق مرتكب الجريمة وتتبعت تحركات الزوجين قبل القائهما في النهر، حيث تبين انهما كانا يسكنان في فيلا مستأجرة مع مجموعة من السائحين الصينيين، و بفحص هذه الفيلا عثرت الشرطة على بقع من الدماء على الأرض في علامات تشير إلى ارتكاب جريمة قتل.