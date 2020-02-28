AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. الفيصلي يفوز على العدالة بثنائية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:42 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
حقق فريق الكرة بنادي الفيصلي، فوزًا على مضيفه العدالة بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات جولة "شباب العشرين" من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأحرز خاليم هيلاند هدف المباراة الأول في الدقيقة 18، ثم أضاف يوسف الجبلي الهدف الثاني في الدقيقة 105 من عمر اللقاء.

ولعبت تقنية الفيديو VAR دورًا في فوز الفيصلي، بعدما تم إلغاء هدفين لصالح العدالة بتوقيع "اليو سيسيه" في الدقيقة 51، وكاروليس أندريا في الدقيقة 97، بعد اللجوء إلى "فار".

وشهدت المباراة إشهار بطاقتين حمراوتين، من نصيب عوض الصقور "العدالة" في الدقيقة 71، ومحمد الصيعري "الفيصلي" في الدقيقة 77.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 31 نقطة، ليصعد مؤقتًا إلى المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد العدالة عند 14 نقطة، في المركز السادس عشر والأخير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي| الفتح يفوز على الحزم 2-1

الدوري السعودي| الوحدة يفوز على الفيصلي ويصعد للوصافة

الدورى السعودى| التعاون يحقق فوزا مثيرا على الفتح بهدفين| فيديو

الدوري السعودي.. الوحدة يمطر شباك الحزم بخماسية

الأهلي السعودي يواصل السقوط ويتعادل أمام العدالة في الدوري السعودي

الدوري السعودي.. الهلال يعزز صدارته بالفوز على الفيحاء بهدف نظيف

ترشيحاتنا

في الثواني الأولى.. أبوجبل ينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق للترجي

الفريق أحمد شفيق يقدم واجب العزاء في حسني مبارك

سوزان مبارك تصل مسجد المشير لتلقى عزاء الرئيس الأسبق مبارك

الزمالك مجاش .. الترجي يفرض السيطرة وتعادل إيجابي ملخص الشوط الأول

ازدحام في عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.. فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك

سيدة تتسبب في موت كلبها الأليف جوعا.. وهكذا عاقبتها المحكمة