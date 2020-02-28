الدوري السعودي.. الفيصلي يفوز على العدالة بثنائية

حقق فريق الكرة بنادي الفيصلي، فوزًا على مضيفه العدالة بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات جولة "شباب العشرين" من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.





وأحرز خاليم هيلاند هدف المباراة الأول في الدقيقة 18، ثم أضاف يوسف الجبلي الهدف الثاني في الدقيقة 105 من عمر اللقاء.





ولعبت تقنية الفيديو VAR دورًا في فوز الفيصلي، بعدما تم إلغاء هدفين لصالح العدالة بتوقيع "اليو سيسيه" في الدقيقة 51، وكاروليس أندريا في الدقيقة 97، بعد اللجوء إلى "فار".





وشهدت المباراة إشهار بطاقتين حمراوتين، من نصيب عوض الصقور "العدالة" في الدقيقة 71، ومحمد الصيعري "الفيصلي" في الدقيقة 77.





ورفع الفيصلي رصيده إلى 31 نقطة، ليصعد مؤقتًا إلى المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد العدالة عند 14 نقطة، في المركز السادس عشر والأخير.