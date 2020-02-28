تأجيل مهرجان سينمائي إيطالي إثر ارتفاع نسب الإصابة بـ كورونا

اعلنت إدارة مهرجان الشرق الأقصى السينمائي في إيطاليا، تأجيله إلى نهاية شهر يونيو 2020، مع التوسع في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستحدث.





ومن المنتظر أن تنطلق النسخة الـ22 من المهرجان- والذي يُعد حدثا تخصصيا مؤثرا، يجلب السينما الآسيوية الشعبية إلى أوروبا- خلال الفترة من 26 يونيو إلى 4 يوليو بمدينة أوديني شمال إيطاليا.





ومن المتوقع أن يتبع التغيير المفاجئ لتاريخ انطلاق المهرجان تحديات لوجستية للمنظمين وشركائهم، ولكن مع تدهور الوضع الصحي العام في إيطاليا، كان من الواضح أنه لم يكن أمامهم خيار كبير.





ويستضيف المهرجان أيضًا صانعي الأفلام من شرق وجنوب شرق آسيا بشكل حصري تقريبًا، وهي المناطق التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، ومن المحتمل أن تشكل مشاركة الفنانين تحديا صعبا يزيد من تعقيد الوضع الصحي في أوروبا.



