AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في لحظة رومانسية.. هبة مجدي برفقة زوجها بـ فرنسا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:41 م
هبة مجدي وزوجها
هبة مجدي وزوجها
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة الشابة هبه مجدي صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان محمد محسن، على صفحتها الشخصية على انستجرام، وهي في أحضانه بلحظة رومانسية، وذلك خلال تواجدهما في فرنسا.


وتألقت هبة مجدي مع زوجها بالشتوي الأنيق، حيث ارتدت بالطو باللون الأسود، مع بنطال باللون الأسود.


وارتدت هبة مجدي قبعة باللون البيج، مع ترك شعرها المنسدل على كتفيها بطريقة جذابة.


ولم تتكلف في وضع اللمسات الجمالية كعادتها، فهي تحب الظهور بدون ماكياج في كثير من الاحيان وبشكل طبيعي.


وحملت حقيبتين، حقيبة على الظهر باللون الأسود، وحقيبة صغيرة الحجم بطريقة الكروس باللون البيج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج جذاب و فستان أنيق .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل قنوات نايل دراما

بالجلد والفرو.. شاهد | لقاء الخميسي بإطلالة شتوية ساحرة

أسود x أسود.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

تخلت عن الفستان الأبيض..شاهدوا إطلالة زوجة العسيلى فى زفافهما..صور

لحظة رومانسية ..مي عمر تتألق مع زوجها بإطلالة شتوية من لندن

بلحظة رومانسية.. كنده علوش تتألق بالأسود من باريس برفقة زوجها

ترشيحاتنا

للتأكد من عدم إصابتهم بـ فيروس كورونا.. مدرسة بالقاهرة تلزم 12 طالبا بالجلوس في المنزل بعد عودتهم من إيطاليا

أول رد من الصحة على وجود حالات كورونا جديدة في مصر .. فيديو

أخبار الرياضة.. غيابات الترجي أمام الزمالك.. ومفاجأة عمر السومة

أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على الترجي بثلاثية

فايزة أبو النجا ويسرا ولبلبة أبرز الحضور في عزاء حسني مبارك .. شاهد

زوجة طلال بن عبد العزيز آل ثاني تفضح تعذيب المساجين في السجون القطرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك

سيدة تتسبب في موت كلبها الأليف جوعا.. وهكذا عاقبتها المحكمة