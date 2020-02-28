في لحظة رومانسية.. هبة مجدي برفقة زوجها بـ فرنسا

نشرت الفنانة الشابة هبه مجدي صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان محمد محسن، على صفحتها الشخصية على انستجرام، وهي في أحضانه بلحظة رومانسية، وذلك خلال تواجدهما في فرنسا.









وتألقت هبة مجدي مع زوجها بالشتوي الأنيق، حيث ارتدت بالطو باللون الأسود، مع بنطال باللون الأسود.









وارتدت هبة مجدي قبعة باللون البيج، مع ترك شعرها المنسدل على كتفيها بطريقة جذابة.









ولم تتكلف في وضع اللمسات الجمالية كعادتها، فهي تحب الظهور بدون ماكياج في كثير من الاحيان وبشكل طبيعي.









وحملت حقيبتين، حقيبة على الظهر باللون الأسود، وحقيبة صغيرة الحجم بطريقة الكروس باللون البيج.



