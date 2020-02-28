أي فريق تاني كان ممكن ينهار.. أول تعليق من ميدو على مباراة الزمالك





وكتب ميدو: "مبروك للزمالك فوز مستحق الزمالك، فريق كبير صاحب شخصية قوية، أي فريق تاني كان ممكن ينهار بعد البداية السيئة والهدف اللي استقبلناه... برافو رجال الزمالك، والصعود لم يكتمل بعد،هناك مباراة في تونس صعبة جدا أمام خصم محترم".





وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتي:





الزمالك مرهق ذهنيا يا ميدو خصوصا فى اول نص ساعه كان واضح اوى





إن شاء الله افريقيا للزمالك





دى حاجه تحسب للاعبين والجهاز الفنى يا عالمى





وفاز نادى الزمالك على الترجى التونسى فى ذهاب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا بنتيجة 3-1، خلال اللقاء الذي جمهما على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة.

نشر احمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك السابق تغريد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " يعلق فيها على فوز الزمالك على الترجي التونسي بثلاثة اهداف لهدف.