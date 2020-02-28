ده شقاوة قديمة.. أول تعليق من الوداد على أداء بن شرقي في مباراة الترجي

مدح نادي الوداد البيضاوي المغربي، لاعبه السابق، أشرف بن شرقي، وذلك بعد أدائه الرائع مع ناديه الزمالك، أمام نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الوداد صورة لـ"بن شرقي" على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، معلقًا: "ده شقاوة قديمة ده"، بعد مباراة فريقي الزمالك والترجي والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.





يذكر أن بن شرقي قد سجل الهدف الثاني للزمالك، كما تحصل على ركلة الجزاء، التي أتى منها الهدف الثالث للزمالك.





وسبق لـ بن شرقي اللعب لصفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي، وقاده للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017، على حساب النادي الأهلي.