رغم فارق السن .. شباب يلعبون بابجي مع طفل مريض بالسرطان لدعمه





وقالت والدة الطفل سميرة محسن، خلال التقرير المذاع ببرنامج "اليوم" إنها اكتشفت إصابة نجلها بسرطان فى العظام، ومنذ ذلك الحين حياة الأسرة تغيرت وانعزلت عن الخارج، ولكن كان للعبة "بابجى" دور فى تحسن الحالة النفسية للطفل إياد بعد تعرفه من خلالها على اصدقاء شباب منهم شاب يدعى "علاء".





وأوضح "علاء" أنه أصبح من أهم أصدقاء إياد "الطفل المصاب بالسرطان" بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، لافتا إلى أنهما يقضيان وقتنا ممتعا خلال اللعبة والتحدث سويا.





ووجه أصدقاء إياد الذين يكبرونه سنا رسالة مفادها أنهم لن يتركوه ويتمنون له الشفاء العاجل.





وختم إياد حديثه قائلا:" انا بطل وههزم السرطان".





عرضت فضائية "دى ام سى" تقريرا عن شاب يشارك زميله "طفل مصاب بالسرطان" لعبة بابجي.