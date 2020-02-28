يحيى زكي: انطلاق المؤتمر الدولى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 21 مارس.. فيديو

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه سيتم انطلاق المؤتمر الدولى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى 21 مارس المقبل.





أضاف المهندس يحيى زكي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مانشيت" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الغرض من هذا المؤتمر شيئان، أول شئ هو الإظهار للسمتثمرين الوضع القائم فى البنية التحتية وعوامل الاقتصاد المتوفرة لدينا بشكل واضح.





وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ثاني شئ هو عرض الفرص الاستثمارية الواعده ووضعها فى صورة فرص حقيقة وسيتم أختيار 6 فرص وعرضها بشكل جيد فى المؤتمر.





وأوضح المهندس يحيى زكي، أن هذا المؤتمر بيتم الاعداد له منذ فترة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم حضور المؤتمر من قبل الرئيس السيسي وهو متابع لهذا الأمر بشكل جيد





وأشار إلى أن، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم فرص استثمار واعدة، مضيفا أن أختيار "الجلالة" لاستضافة مؤتمر المنطقة الاقتصادية هدفة زيادة الاستثمارات هناك