شاهد.. أقدم سيف في العالم.. لن تصدق عمره

تشير دراسة جديدة إلى أن واحدة من أقدم السيوف المحفوظ بمتحف في جزيرة سانت لازاروس في فينيسيا ، يبلغ عمره حوالي 5000 عام.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، صنع السيف النادر للغاية ، الذي لا يشبه معظم الأسلحة القديمة في العالم ، عام 3000 قبل الميلاد وجاء من شرق تركيا.





وكانت فيتوريا داليرميلينا أستاذة بجامعة كا فوسكاري بمدينة البندقية عثرت على السيف في خزانة صغيرة محاطة بمواد من العصور الوسطى في دير مخيتاريست في جزيرة سانت لازاروس في بحيرة البندقية.





وفي البداية ظنت الأستاذة الجامعية أن السيف الذي رصدته بخزانة المتحف أنه قطعة أثرية تعود إلى العصور الوسطى ، ولكن تبين سيف يعد من أقدم السيوف في العالم ، وذلك بعد أن أجرت دراستها العلمية عليه.





وأوضحت دراسة الاستاذة الجامعية على السفين انه تم تصنيعه قبل 5000 مما يجعله من أقدم السيوف في العالم.