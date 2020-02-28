AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. أقدم سيف في العالم.. لن تصدق عمره

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:14 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

تشير دراسة جديدة إلى أن واحدة من أقدم السيوف المحفوظ بمتحف في جزيرة سانت لازاروس في فينيسيا ، يبلغ عمره حوالي 5000 عام.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، صنع السيف النادر للغاية ، الذي لا يشبه معظم الأسلحة القديمة في العالم ، عام 3000 قبل الميلاد وجاء من شرق تركيا.


وكانت  فيتوريا داليرميلينا أستاذة بجامعة كا فوسكاري بمدينة  البندقية عثرت على السيف في خزانة صغيرة محاطة بمواد من العصور الوسطى في دير مخيتاريست في جزيرة سانت لازاروس في بحيرة البندقية.


وفي البداية ظنت الأستاذة الجامعية أن السيف  الذي رصدته بخزانة المتحف أنه قطعة أثرية  تعود إلى العصور الوسطى ، ولكن تبين سيف يعد من أقدم السيوف في العالم ، وذلك بعد أن أجرت دراستها العلمية عليه.


وأوضحت دراسة الاستاذة الجامعية على السفين انه تم تصنيعه قبل 5000 مما يجعله من أقدم السيوف في العالم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحالة وحجاج وأيقونات..300 عام من العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا..صور

لكل اسم حكاية.. بحيرة البردويل نسبة لملك بيت المقدس بلدوين الأول

أقدم كتابة في العالم.. خبير آثار يكشف أسرار النقوش الصخرية في سرابيط الخادم بسيناء.. صور

شاهد.. أكبر جرذ في قناة البندقية فينيسيا

أبرزها وادي الحيتان والقاهرة الإسلامية والأهرامات.. تعرف على المواقع المصرية المدرجة بقائمة التراث العالمي

بجوار مصنع أسمنت.. أقدم فن صخري في العالم مهدد بالدمار بإندونيسيا

ترشيحاتنا

سيناريو الأهلي يدعم آمال الترجي في إياب الزمالك.. تعليق الصحف التونسية على انتصار أبناء ميت عقبة

خناقة شوارع بين لاعبي الترجي وحكم المباراة

أول تعليق من ناصر عباس على أداء حكم مباراة الزمالك والترجي

مندوب سلطان عمان يقدم العزاء في حسني مبارك .. شاهد

القبض على 5 مشجعين لـ الترجي التونسي بسبب إثارة الشغب

تشابك بالأيدي وضرب بين لاعبي الترجي والحكم بعد نهاية مباراة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة حاولت استغلال أزمة كورونا لتحقيق الربح فوقعت ضحية النصب.. تفاصيل

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك