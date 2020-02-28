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رياضة

تفوق كاسح للزمالك على حساب الترجي في المواجهتين عبر التاريخ

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تغلب فريق الزمالك على نظيره الترجي، اليوم، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وينتظر لقاء الإياب، يوم الجمعة المقبل، في ملعب رادس بتونس.

وتتسم مواجهات الزمالك والترجي، بحساسية اللقاءات العربية العربية ، تحت مسمى "مختلف المسابقات القارية"، والتي شهدت تفوقا للفارس الأبيض على الفريق التونسي، جاء آخره في بطولة السوبر الإفريقي التي توِّج به أبناء ميت عقبة.

"صدى البلد" يسلط الضوء على تاريخ مواجهات الزمالك والترجي على مدار البطولات الإفريقية فى الآونة الأخيرة.

حقق فريق الزمالك الفوز في 4 مباريات، في حين لم يتغلب الترجي سوى فى لقاء وحيد، وتعادل فى 3، والتي جاء تفصيلها على النحو التالي:

دوري الأبطال 1994 - النهائي :

الزمالك 0-0 الترجي

الترجي 3-1 الزمالك

دوري الأبطال 2002 - مرحلة المجموعات :

الترجي 1-1 الزمالك

الزمالك 1-0 الترجي

دوري الأبطال 2005 - مرحلة المجموعات :

الزمالك 1-1 الترجي

الترجي 1-2 الزمالك

كأس السوبر الإفريقي 2020 :

توج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1.

وأخيرا اللقاء الذي أقيم اليوم على أرضية استاد القاهرة وهَزَمَ خلاله الترجي، بالنتيجة ذاتها، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وينتظر لقاء العودة في تونس.
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