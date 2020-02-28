وفد رئاسة الطائفة الإنجيلية يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق مبارك

أوفد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي اليوم الجمعة.





ترأس الوفد الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس عاطف سيدهم، رئيس كنيسة المثال.





كما ضم الوفد النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، والأسقف يوسف شحاتة، عضو المجلس الملي، والقس ستيفن سعيد إبراهيم، ممثلًا عن كنيسة الإيمان، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ.





يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية يقوم حاليا بجولة رعوية بالولايات المتحدة الأمريكية، تشمل عدة ولايات أمريكية منها واشنطن ونيويورك، ومقابلة مع عدد من القيادات الأمريكية وقيادات الكنائس والمجتمع المدني البارزة.





وكانت الطائفة الإنجيلية في مصر قد نعت رئيسَ الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، أحد أبرز قادة حرب أكتوبر المجيدة.





وتقدمت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص التعزية لأسرة الراحل وللسادة قيادات وجنود القوات المسلحة.



