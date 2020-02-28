تعرف على مواعيد وأماكن فصل الكهرباء غدا في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى، غدًا السبت، بسبب أعمال الصيانة ورفع كفاءة الشبكة.





وقال بيان إعلامي، إنه تقرر فصل التيار الكهربائي غدًا، السبت، عن محولات قرى 58 و59 و61 و 62 و 63 و 64 و 65 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية.





وأضاف البيان، وسيتم فصل التيار الكهربي غدًا - أيضًا - عن محولات قرى أبو صالح و63 و 65 و 67 الجدية و 82 و 83 المنصور الخريجين وعبدالهادي ومنشية هلال، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا لإجراء أعمال تحسين الأداء.





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