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تعليم

جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية لاستقبال أطباء الامتياز الجدد.. اليوم

السبت 29/فبراير/2020 - 01:00 ص
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
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قســم التعليــــم
تنظم كلية الطب جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت ، احتفالية كبرى لاستقبال أطباء الامتياز تحت عنوان "كيف تكون طبيبًا ناجحًا، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويحضر فعاليات الاحتفالية، الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، والدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق عبد الباقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل قرع، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشافعي، منسق البرنامج التعليمي لأطباء الامتياز.

وأكد عميد كلية الطب، أنه سيتم الإعلان خلال الاحتفالية عن بدء مشروع تنمية مهارات التواصل والاتصال لدي أطباء الامتياز في صورة ورش عمل وندوات ومحاضرات عن مهارات التواصل والاتصال وكيفيه التعامل مع الأزمات وآداب المهنة والجوانب القانونية والضوابط الشرعية.

وأشار إلى أن الهدف من مثل هذه الفعاليات نقل الخبرات إلى أبنائنا شباب الأطباء والتي تؤهلهم ليكونوا أطباءً ناجحين في خدمة المواطنين والحفاظ على صحتهم بكل رقي ومعامله تليق بهم وسيتم خلال الحفل تكريم الأطباء وحثهم على مواصلة النجاح والتفوق والمثابرة على تحقيق الحلم.

وتشارك في هذه الاحتفالية، الدكتورة، نهال الشقنقيري، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الإسكندرية بكلمه تحفيزية لشباب الأطباء تدعو للأمل والتفاؤل في الحياه العملية، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب، وسيتم تكريم شباب الأطباء وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب. 
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