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رياضة

سيناريو الأهلي يدعم آمال الترجي في إياب الزمالك.. تعليق الصحف التونسية على انتصار أبناء ميت عقبة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:14 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسماعيل محمود
أبرزت الصحف التونسية، فوز نادي الزمالك، على نظيره نادي الترجي الرياضي، بنتيجة 3-1،  في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت صحيفة الصباح، خبرًا، بعنوان "الزمالك يعقد وضعية الترجي"، معلقة أن "نادي الزمالك أعاد سيناريو السوبر الإفريقي، وأنه كان بإمكان الترجي الخروج بشكل ونتيجة أفضل، لكن إهدار الفرص والاحتجاجات المتكررة على حكم المباراة؛ كانت سببًا في تلك النتيجة".

وأضافت الصحيفة، أن "الترجي قادر على العودة في النتيجة، مستعينة بذكريات نهائي 2018، أمام النادي الأهلي"، كما أكدت الصحيفة "إمكانية تقديم الترجي لطلب لإلغاء طرد محمد بن رمضان لاعب الفريق، حيث أن اللاعب لم يتشابك مع الحكم المغربي رضوان جيد".

وعلق موقع "فوت 24" التونسي، على فوز الزمالك، بأن "الترجي سقط بثلاثية جديدة أمام الفريق الأبيض، بعد ثلاثية كأس السوبر"، مشددا على أن سيناريو نهائي 2018 أمام الأهلي قابل للتكرار.

كما ذكرت صحيفة "الشروق" أن نادي الترجي ما زال بإمكانه الصعود، حيث يكفيه الفوز بهدفين نظيفين في مباراة العودة؛ ليتأهل لنصف النهائي.
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