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ثقافة

فكرة رائعة في متحف الغردقة .. الحياة حلوة مع المومياوات والتوابيت في مقبرة فرعونية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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الغردقة - علاء المنياوي

لم تكن المقابر طبقا لمعتقدات المصريين القدماء ما هي إلا محطة للإنتقال من الحياة الدنيا إلي الخلود، وبالتالي هذه المحطة كانت يجب أن تتسم بالجمال وهو ما كانت عليه أغلب المقابر الفرعونية القديمة.

ما سبق يتسق مع ما كشفته لنا  إلهام صلاح مستشار وزير السياحة والآثار لشئون المتاحف الجديدة،وذلك عن طريق فكرة وصفتها بالرائعة تثري سيناريو متحف الغردقة الذي يفتتح غدًا السبت،و يتحدث عن الجمال،حتي وان كانت هذه الفكرة متعلقة بالموت الذي يثير في نفوسنا الشجون.

وقالت لـ صدي البلد إنه ضمن المتحف فاترينة كبيرة مساحتها 120 مترا تحاكي مقبرة حقيقية بشكل الصخور كما هي،ووضعنا فيها مكونات مقبرة حقيقية والتي ستظهر كيف كان يتم اكتشاف المقابر الأثرية قديما.


ووضعنا فيها موامياوات واوشابتي وباب وهمي ومائدة قرابين وتمثال كتلة ولوحات عليها أشخاص في شكل تعبد،حيث يكتشف الزائر فكرة التجمل للحياة الأخري لدي المصري القديم،حيث أنه عندما حنط جسده وضعه في تابوت جميل الشكل،كما أن اواني الاحشاء كانت جميلة كذلك تماثيل الاوشابتي التي صنعت بمواد مختلفة.

كما أن الكتان الذي يلف الجسد كان يرسم عليه ويضع حلي علي الجسد،وشبكة من التمائم توضع علي المومياء وذهب وخرز من الأحجار الكريمة،كما أن المصري القديم لون جدران المقابر ووضع عليها لوحات جميلة،كذلك قام بتلوين الباب الوهمي في المقابر.

وكثير من الأشياء التي وضعها المصري القديم في المقبرة تتحدث عن فلسفة الجمال في الحياة الأولي،واراد نقلها للحياة الأخري،كما كان هناك جمال في العلاقة بين البشر والمعبود في المقابر والطقوس الجنزية،علاقة كان فيها احترام وخلق وإيمان بالعقيدة وبالتالي اتسمت بالجمال.
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