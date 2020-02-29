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رياضة

معتز البطاوي: لاعبو سيراميكا كليوباترا لم يقصروا ولا زلنا في الصدارة

السبت 29/فبراير/2020 - 01:06 ص
معتز البطاوي المشرف
معتز البطاوي المشرف على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
أكد معتز البطاوي المشرف على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه لم يقصر في أي وقت خلال الفترة الماضية، مشددا على أنه لا يزال متصدر جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 31 نقطة، حتى وإن فاز الداخلية وبتروجت في المؤجلتين سيكون الفارق ثلاث نقاط، وهذا أمر جيد في ظل صعوبة المنافسة في المجموعات الثلاثة وليس القاهرة فقط. 


وعن مباراة القناة الأخيرة قال: "الخصم كبير، ويمتليء بالنجوم، سيراميكا كليوباترا تسيد المباراة طوال 90 دقيقة، وتقدمنا في الوقت المناسب، ومن ركلة ركنية تلقينا هدفا في الدقيقة 93، هذه هي كرة القدم، ولكن الكل بذل أقصى ما في وسعه، سواء الجهاز الفني او اللاعبين، الكرة لا تطاوعنا في هذه الفترة". 


وأردف البطاوي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت قائلا: "نادينا لا يزال في الصدارة، رغم عدم تحقيق الفوز في أخر 5 مباريات، ولكن لم يتمكن أي منافس من تخطينا في جدول الترتيب، فارق النقاط مع المنافسين أمر جيد وإيجابي بالنسبة لنا". 

وأنهى حديثه قائلا: "لدينا مباراة صعبة في الجولة المقبلة  أمام نادي الترسانة العريق، بدأنا الإعداد له مع إطلاق الحكم صافرته معلنا نهاية مباراة القناة، سنقاتل من أجل الفوز وتحقيق الفوز الأول في الدور الثاني".
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