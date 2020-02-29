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تعليم

طلاب جامعة مصر يشاركون في ملتقى الإعلام العربي للشباب.. اليوم

السبت 29/فبراير/2020 - 03:00 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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قســم التعليــــم
تشارك اليوم السبت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، في ملتقى الإعلام العربى للشباب والمنعقد بجامعة الدول العربية ، وذلك من خلال مجموعة من طلاب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بالجامعة الذين تم اختيارهم للمشاركة فى الفاعليات المصاحبة لهذا الملتقى للعام الثاني على التوالي.



وأكد الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، أن هذه المشاركة لطلاب كلية الإعلام تأتى بدعوة من ماضي الخميس الأمين العام لملتقى الإعلام العربي للشباب و أيضًا في اطار دعم التدريب العملي لطلاب كلية الإعلام بالجامعة وتأهيلهم لاقتحام المجال العملى بعد التخرج.

وقال الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال إنه من المقرر عقد فاعليات الملتقى بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بحضور نخبة من السفراء والإعلاميين بالوطن العربي 

وأوضح أن كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فازت بدرع الملتقى وعدد من شهادات التقدير والجوائز للطلاب المشاركين  فى العام الماضي تقديرا لمشاركتهم الفاعلة  واثرائهم ندوات الملتقى بعدد من المقترحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلام العربي.
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