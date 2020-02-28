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رياضة

سيناريوهات تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:21 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسماعيل محمود
حقق نادي الزمالك، فوزًا هامًا على حساب  نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
افتتح عبدالرؤوف بن غيث التسجيل للترجي في الدقيقة 27، ليعادل بعدها المغربي محمد أوناجم النتيجة للزمالك في الدقيقة 31، ليظهر مواطنه بن شرقي ويحرز الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء، ليسددها محمود علاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، مؤمنًا انتصار فريقه قبل موقعة العودة.

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة القادم، الموافق السادس من مارس، على ستاد رادس الأولمبي، في التاسعة مساءً.

ونشرح في هذا التقرير، سيناريوهات تؤهل نادي الزمالك لنصف نهائي البطولة ، في مباراة العودة برادس.

- الزمالك إذا حقق الانتصار بأي نتيجة يصعد مباشرة لدور نصف النهائي.

- الزمالك إذا حقق التعادل بأي نتيجة، يصعد مباشرة لدور نصف النهائي

- الزمالك إذا خسر بنتيجة 1-0 يتأهل لدور نصف النهائي

- الزمالك إذا خسر بنتيجة 2-1 يتأهل لدور نصف النهائي

- الزمالك إذا سجل أكثر من هدف يتأهل لدور نصف النهائي، على ألا يكون فارق الأهداف بين الفريقين في مباراة العودة أكثر من هدفين، أي إذا انتهت المباراة بنتيجة 4-2 على سبيل المثال، يتأهل نادي الزمالك، أما إذا انتهت المباراة بنتيجة 5-2، يتأهل نادي الترجي

وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل 3-1، يتجه الفريقان للأشواط الإضافية ومن ثم ضربات الجزاء.
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