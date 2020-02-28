AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحقيقة الكاملة في رحيل شريف إكرامي الى بيراميدز

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:27 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم

كشفت إدارة الأهلي عن أن الفريق الأول لكرة القدم يتعرض لحرب قاسية من الشائعات قبل ساعات من مواجهة صن داونز في ذهاب دور الـــ8 لدوري الأبطال الأفريقي المقرر لها مساء غد بإستاد القاهرة، وقالت الإدارة أن هناك شائعات كثيرة خرجت في توقيت واحد وبنفس الأسلوب والطريقة فهل هذا شئ معقول؟.



وأضافت أنه ي ساعات قليلة خرجت شائعات تؤكد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني إلي الجزيرة الإماراتي وتجدد إصابة رمضان صبحي وتوقيع شريف إكرامي لبيراميدز وغيرها من الامور، فيما كشف مصدر مقرب من إكرامي أن حارس المرمي لم يوقع لأي فريق حتي الآن وهو ملتزم بتعاقده حتي النهاية.


وقال المصدر إن شريف إكرامي يقوم بدور مهم وكبير في الفريق مع إعتماد السويسري فايلر عليه في ظل حالة حالة الغضب الكبيرة التي أبعدت بعض اللاعبين عن مدير الكرة الحالي سيد عبدالحفيظ، كما أن إكرامي يملك من الذكاء والحكمة ما يجعله يختار التوقيت المناسب للتوقيع وإعلان ذلك فحاليًا الفريق يرتبط بمباريات هامة ومفصلية في دوري الأبطال الأفريقي .



وأعلن المصدر مفاجأة بأن هناك جلسة سوف تعقد بين شريف إكرامي ومسئولي النادي عقب موقعتي صن داونز ولا يزال الموقف النهائي للحارس لم يحسم بعد في ظل تمسك محمود الخطيب رئيس النادي بتواجده وعدم رحيله.


فيما أجري كريم نيدفيد لاعب الوسط جراحة ثالثة خلال الأيام الماضية للتخلص من الرشح المزمن الذي يعاني منه في ركبته وأبعده لقرابة العام عن الفريق بداعي الإصابة حيث خضع لعمليتين أولاهما غضروف الركبة ثم جراحة أخري في المانيا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إكرامي ينتظم تدريجيا في تدريبات الأهلي غدًا

شريف إكرامي.. حلال العقد والدور الآخر في فريق الأهلي

شريف إكرامي يرحل نهاية الموسم.. ماذا قدم شريف إكرامي مع الأهلي طوال مسيرته؟

اخبار الرياضة.. دليل جديد يورط الهلال في أحداث مباراة الأهلي.. رد فعل رمضان صبحي على رحيل شريف إكرامي

بعد إعلانه الرحيل نهاية الموسم.. فايلر يعقد جلسة مع إكرامي في الأهلي

أخبار الرياضة| بن شرقي يزف بشرى لجماهير الزمالك.. فايلر يستعد للثأر من بيراميدز.. هدية مورينيو لـ صلاح

ترشيحاتنا

عزل وتعذيب.. زوجة شيخ معتقل من آل ثاني تكشف تفاصيل مروعة عن سجنه في قطر

أي فريق تاني كان ممكن ينهار.. أول تعليق من ميدو على مباراة الزمالك

الكارثة تتمدد.. وفاة أكثر من 210 إيرانيين بفيروس كورونا

المصاب عقوبته الإعدام.. كيف يواجه زعيم كوريا الشمالية تفشي كورونا؟

أحدث تطورات حالة كورونا في مطروح.. تفاصيل

خناقة شوارع بين لاعبي الترجي وحكم المباراة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة حاولت استغلال أزمة كورونا لتحقيق الربح فوقعت ضحية النصب.. تفاصيل

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

100 صورة من عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك