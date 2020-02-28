الحقيقة الكاملة في رحيل شريف إكرامي الى بيراميدز

كشفت إدارة الأهلي عن أن الفريق الأول لكرة القدم يتعرض لحرب قاسية من الشائعات قبل ساعات من مواجهة صن داونز في ذهاب دور الـــ8 لدوري الأبطال الأفريقي المقرر لها مساء غد بإستاد القاهرة، وقالت الإدارة أن هناك شائعات كثيرة خرجت في توقيت واحد وبنفس الأسلوب والطريقة فهل هذا شئ معقول؟.









وأضافت أنه ي ساعات قليلة خرجت شائعات تؤكد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني إلي الجزيرة الإماراتي وتجدد إصابة رمضان صبحي وتوقيع شريف إكرامي لبيراميدز وغيرها من الامور، فيما كشف مصدر مقرب من إكرامي أن حارس المرمي لم يوقع لأي فريق حتي الآن وهو ملتزم بتعاقده حتي النهاية.





وقال المصدر إن شريف إكرامي يقوم بدور مهم وكبير في الفريق مع إعتماد السويسري فايلر عليه في ظل حالة حالة الغضب الكبيرة التي أبعدت بعض اللاعبين عن مدير الكرة الحالي سيد عبدالحفيظ، كما أن إكرامي يملك من الذكاء والحكمة ما يجعله يختار التوقيت المناسب للتوقيع وإعلان ذلك فحاليًا الفريق يرتبط بمباريات هامة ومفصلية في دوري الأبطال الأفريقي .









وأعلن المصدر مفاجأة بأن هناك جلسة سوف تعقد بين شريف إكرامي ومسئولي النادي عقب موقعتي صن داونز ولا يزال الموقف النهائي للحارس لم يحسم بعد في ظل تمسك محمود الخطيب رئيس النادي بتواجده وعدم رحيله.





فيما أجري كريم نيدفيد لاعب الوسط جراحة ثالثة خلال الأيام الماضية للتخلص من الرشح المزمن الذي يعاني منه في ركبته وأبعده لقرابة العام عن الفريق بداعي الإصابة حيث خضع لعمليتين أولاهما غضروف الركبة ثم جراحة أخري في المانيا.